"Флюорография - лженаука". В Сети высмеяли идею главы Минздрава Украины

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В соцсетях обсуждают предложение исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун заменить "советский пережиток" — флюорографию — на анкетирование.

"Флюорография является устаревшим методом диагностики из "советской системы здравоохранения", — написала Супрун ранее на своей странице в Facebook. В качестве замены министр предложила ввести "систематический скрининг среди групп высокого риска".

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Позже министр написала пост, посвященный Всемирному дню по борьбе с туберкулезом, повторив слова о "скриннинг-анкете", которая, по ее мнению, лучше флюорографии, и сообщила о том, что многих больных туберкулезом перестанут держать в больницах.

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В комментариях большинство пользователей раскритиковали инициативу Супрун.

"Вы занимаетесь сейчас разрушением многолетних (стоящих) наработок", — пишет фтизиатр с более чем 20-летнием стажем работы Валерия Косовцева.

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"Я бы назвал это — "декоммунизация в медицине". И грудь женщинам не стоит проверять — анкета надежнее", — пишет экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

Андрей Манчук напомнил, что такие идеи от Минздрава звучат в разгар эпидемии туберкулеза: "В стране эпидемия туберкулеза, которая вышла из-под контроля в результате кризиса и войны…. Селфи с мольфаром хватит для определения диагноза, я считаю".

Александр Меламуд сравнивает инициативы Минздрава с раннесоветскими практиками идеологического шельмования "империалистических" наук.

"В толковых словарях 30-х — 40-х годов прошлого столетия, изданных в СССР, генетику называли лженаукой, а чуть позже кибернетику — продажной девкой империализма. Флюорография — лженаука, скорая помощь — продажная девка коммунизма. Да здравствует майдан!" — написал Меламуд.

"Врачи, пациенты, не молчите сейчас! Потому что скоро будем и онкологию выявлять через заполнение анкеты", — призвал в свою очередь Юрий Андреев.

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Американское издание Politico летом прошлого года назвало Украину "туберкулезной бомбой", заложенной под Европу. Сейчас страна занимает второе место в Европе по заболеваемости туберкулезом из расчета количества больных на сто тысяч человек.