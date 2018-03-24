Великобритания присоединилась к акции "Час Земли"

ЛОНДОН, 24 мар – РИА Новости, Мария Табак. Подсветка самых знаменитых архитектурных памятников Великобритании в субботу отключилась на час в рамках экологической акции "Час Земли".

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Мероприятие проводится по всему миру в конце марта. В 2018 году акция "Час Земли" проходит 24 марта между 20.30 и 21.30 (по местному времени). Целью акции является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.

Ровно в 20.30 (23.30 мск) "погасли" лондонская резиденция королевы Букингемский дворец, здание парламента, небоскреб "Шард", замки в Эдинбурге и Кардиффе, пирсы в приморских городах и многие другие достопримечательности.

"Принимая каждый год участие в "Часе Земли", мы демонстрируем нашу долгосрочную преданность задаче повышения экологичности парламентских зданий и повышения экологичности в более широком смысле. Выключая нашу подсветку на час, мы можем увеличить осведомленность людей о проблемах изменения климата и внести свой вклад в снижение энергопотребления", — заявил в преддверии акции спикер палаты общин парламента Джон Беркоу.

Многие рядовые британцы также присоединились к акции, на час перейдя с электрического освещения на свечное. В прошлом году "День Земли" в Великобритании поддержали более девяти миллионов человек, ожидается, что в этом году в акции примут участие не меньше народу. Акцию поддерживают страны по всему миру, в том числе, и Россия.