Сербия всегда готова назвать имена жертв бомбардировок НАТО, заявил Вучич

АЛЕКСИНАЦ (Сербия), 24 мар – РИА Новости. Сербия не позволит списать жертв бомбардировок НАТО на сопутствующие потери и всегда готова назвать их поименно, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе памятной церемонии в 19-ой годовщину бомбардировок, передает корреспондент РИА Новости.

Центральная церемония с участием президента республики Александра Вучича и членов правительства проходит вечером в субботу в городе Алексинац на юге страны, сильно пострадавшем от бомбардировок в апреле и мае 1999 года, когда погибли 14 гражданских лиц, ранено свыше 50, и были разрушены сотни жилых домов и объектов инфраструктуры.

Мероприятие под слоганом "Простим если сможем, не забудем пока живы" началось со звука сирен воздушной тревоги и выключения на несколько минут всего освещения в центре города. На площади перед сценой с остатками разрушенной стены дома собрались около трех тысяч человек.

"Когда прошло 19 лет от преступления, и нет виновных и осужденных, и остались только жертвы… Каждого 24 марта отмечаем убийство нашего народа", — обратился президент Вучич к собравшимся.

"Здесь и по всей Сербии убиты люди, две с половиной тысячи человек, которых превращают в цифры, в статистическую погрешность, в сопутствующие потери. И всякий раз, когда они назовут цифру, мы назовем имя", — заявил сербский лидер.

Он добавил, что впервые в истории страна подверглась агрессии без разрешения Совбеза ООН. По его словам, целью нападения НАТО был отъем Косово и решение политических вопросов.

Присутствующий президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик отметил, что "совершившие преступление против сербского народа никогда не признали его и не перестали совершать до сих пор"

Днем в Белграде цветы к памятнику погибшей 17 апреля 1999 года трехлетней Милицы Ракич и других юных жертв авиаударов Североатлантического альянса возложили вице-премьер и глава МВД Небойша Стефанович и министр по инновациям Сербии Ненад Попович. Правительственная делегация также возложили траурные венки к обелиску у здания национального Радио и телевидения Сербии, 16 сотрудников которого погибли в результате авианалета НАТО 23 апреля 1999 года. Памятные мероприятия состоялись и в других городах страны.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.