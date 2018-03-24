Сербия всегда готова назвать имена жертв бомбардировок НАТО, заявил Вучич

АЛЕКСИНАЦ (Сербия), 24 мар – РИА Новости. Сербия не позволит списать жертв бомбардировок НАТО на сопутствующие потери и всегда готова назвать их поименно, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе памятной церемонии в 19-ой годовщину бомбардировок, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие под слоганом "Простим если сможем, не забудем пока живы" началось со звука сирен воздушной тревоги и выключения на несколько минут всего освещения в центре города. На площади перед сценой с остатками разрушенной стены дома собрались около трех тысяч человек.
"Когда прошло 19 лет от преступления, и нет виновных и осужденных, и остались только жертвы… Каждого 24 марта отмечаем убийство нашего народа", — обратился президент Вучич к собравшимся.
"Здесь и по всей Сербии убиты люди, две с половиной тысячи человек, которых превращают в цифры, в статистическую погрешность, в сопутствующие потери. И всякий раз, когда они назовут цифру, мы назовем имя", — заявил сербский лидер.
Присутствующий президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик отметил, что "совершившие преступление против сербского народа никогда не признали его и не перестали совершать до сих пор"
Днем в Белграде цветы к памятнику погибшей 17 апреля 1999 года трехлетней Милицы Ракич и других юных жертв авиаударов Североатлантического альянса возложили вице-премьер и глава МВД Небойша Стефанович и министр по инновациям Сербии Ненад Попович. Правительственная делегация также возложили траурные венки к обелиску у здания национального Радио и телевидения Сербии, 16 сотрудников которого погибли в результате авианалета НАТО 23 апреля 1999 года. Памятные мероприятия состоялись и в других городах страны.