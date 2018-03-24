ДНР ждет гарантий безопасности для восстановления ЛЭП

ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) ждет гарантий безопасности от представителей Украины для восстановления линии электропередач, питающей подконтрольный ДНР поселок и очистные сооружения.

По данным представительства ДНР в СЦКК, в среду была повреждена высоковольтная линия. Без электроснабжения остался подконтрольный республике поселок Ясное и очистные сооружения, обеспечивающие очистку воды для двух населенных пунктов ДНР.

"Представительством ДНР в СЦКК и в переговорном процессе направлен запрос Миссии ОБСЕ на согласование гарантий безопасности с украинской стороной в СЦКК. Просим СММ ОБСЕ оперативного содействия в получении гарантий безопасности от украинской стороны для скорейшего восстановления инфраструктуры Донбасса", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

Он отметил, что поврежденная линия находится на линии соприкосновения вблизи позиций украинских силовиков и у ремонтных бригад отсутствует возможность беспрепятственного доступа.