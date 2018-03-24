Депутат парламента Финляндии рассказал, когда Пучдемон покинул страну

ХЕЛЬСИНКИ, 24 мар — РИА Новости. Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон покинул Финляндию ещё в пятницу и отправился в Брюссель, сообщил РИА Новости организатор визита испанца в Хельсинки депутат парламента Микко Кярня.

"Мы говорили с Пучдемоном о возможном ордере на арест в пятницу, и мы решили, что если будет выдан ордер, у Пучдемона есть два варианта: он должен сотрудничать с финскими властями или покинуть Финляндию и отправиться в Бельгию, где он живет", — отметил Кярня.

По словам депутата, Пучдемон выбрал второй вариант и "в настоящий момент он в Бельгии".

"Сегодня Пучдемон подтвердил мне, что в Бельгии он будет работать в полном сотрудничестве с местными властями", — рассказал Кярня.

В пятницу судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клару Понсати, находящуюся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая не явилась в суд и, по данным испанских СМИ, отправилась в Швейцарию.

Ранее сообщалось, что Пучдемон прибыл в Финляндию 22 марта из Швеции, страну он намеревался покинуть в субботу и отправиться в Данию и Швейцарию.