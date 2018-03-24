Савченко пожаловалась представителям омбудсмена Украины на видеонаблюдение

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Представители секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека провели встречу с депутатом Надеждой Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов, она попросила горячую воду в душе и пожаловалась на видеонаблюдение.

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что лично будет контролировать соблюдение конституционных прав Надежды Савченко.

"Работники секретариата омбудсмена ознакомились с материалами из личного дела народного депутата и встретились с ней. Надежда Савченко сообщила, что объявила голодовку, последний раз она поела вечером 23 марта. На данный момент жалоб на здоровье с ее стороны нет. Ее просьба о горячей воде в душе удовлетворена. Также разъяснено о ее праве свободно выбирать врача по мере необходимости", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена об осуществлении видеонаблюдения и тонированных окнах в камере, ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод не обнаружили.

Савченко была задержана в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде. В пятницу Шевченковский районный суд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 20 мая. В суде она заявила, что объявляет голодовку.

По версии генпрокуратуры Украины, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. При этом ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.