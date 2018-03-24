План Киева по блокированию Крымского моста назвали маразмом

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара назвал "маразматическим" заявление одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* о блокировании движения по Крымскому мосту.

Ранее инициатор блокады полуострова Ленур Ислямов предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и вводить санкции против людей, попадающих в Крым таким образом. Он также пообещал предпринять "дальнейшие шаги", если санкции не помогут. Ислямов не уточнил,о каких мерах может идти речь, однако пообещал сделать все возможное, чтобы остановить движение по мосту.

По словам Ганжары, эту идею не удастся реализовать даже технически.

"На самом деле ничего у них не получится, поскольку никаких инструментов для этого нет. Это пустая риторика, попытка Ислямова какие-то политические дивиденды получить", — сказал депутат в интервью RT.

В России Ислямова обвиняют по делу о диверсии в Крыму: в ноябре 2015 года из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие из Украины, и полуостров остался без света. Кроме того, он стал фигурантом еще одного уголовного дела — о создании вооруженного батальона на юге Украины у крымских границ.

Также сообщалось о планах Ислямова монополизировать транспортный рынок между Крымом и Херсонской областью, взяв под контроль перевозки на полуостров.

"Меджлис крымско-татарского народа"* признан в России экстремистской организацией, ее лидеры — Ленур Ислямов, Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров — покинули полуостров после его воссоединения с Россией.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.