Авиакомпания Qantas выполнит беспосадочный рейс из Австралии в Британию

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Самолет авиакомпании Qantas Airlines начал выполнение первого беспосадочного рейса QF9 из Австралии в Великобританию, вылетев в 19.00 по местному времени (14.00 мск), сообщается на сайте аэропорта австралийского города Перт.

Ранее авиакомпания Qantas Airlines сообщила, что в марте 2018 года начнет осуществлять рейсы из Перта в Лондон без пересадок на самолете Boeing 787 Dreamliner.

"Перелет длиной 14498 километров будет первым регулярным пассажирским перелетом, который прямо свяжет Австралию с Европой", — отмечается на сайте авиакомпании. Сообщается, что авиакомпания сделала сидения в самолете более комфортными для перелета, который длится около 17 часов.

Ранее в январе самолет Boeing Dreamliner 787-9 австралийской авиакомпании Qantas впервые совершил рейс из США в Австралию на смешанном топливе, на 10% состоящем из горчичного масла. В результате авиакомпании удалось сократить выбросы углекислого газа на 7%.