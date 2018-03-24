В Азербайджане начали печатать бюллетени для президентских выборов

БАКУ, 24 мар – РИА Новости. К печати избирательных бюллетеней для президентских выборов, назначенных на 11 апреля, приступили в субботу в Азербайджане, будут подготовлены свыше пять миллионов бюллетеней, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов в Азербайджане, распечатка бюллетеней должна быть завершена как минимум за 10 дней до дня голосования, то есть до 1 апреля.
Как минимум за 5 дней до голосования, то есть до 6 апреля, Центризбирком должен передать бюллетени в окружные избирательные комиссии. А за 3 дня до голосования, то есть до 8 апреля, окружные избирательные комиссии должны раздать бюллетени в участковые избирательные комиссии.
Ряд оппозиционных партий, в частности, "Национальный совет", "Партия народного фронта" и "Мусават", заявили о бойкоте выборов.
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