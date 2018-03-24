Омбудсмен Украины намерена лично контролировать соблюдение прав Савченко

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что лично будет контролировать соблюдение конституционных прав депутата Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов.

Савченко была задержана в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде. В пятницу Шевченковский районный суд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 20 мая. В суде она заявила, что объявляет голодовку.

"Во время задержания Надежды Савченко были нарушены требования действующего законодательства. Данный факт сегодня подтвержден решением следственного судьи в ходе судебного заседания… Судья удовлетворил ходатайство следователя СБУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народного депутата. Учитывая ситуацию, я лично… в дальнейшем буду осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко", — цитирует Денисову пресс-служба омбудсмена.

По версии генпрокуратуры Украины, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. При этом ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.