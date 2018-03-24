СБУ предотвратила 17 терактов в 2017 году, заявил Порошенко

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины предотвратила 17 террористических актов в 2017 году, заявил в субботу президент Украины Петр Порошенко.

"Последние четыре года — переломные в работе Службы безопасности Украины, которая, наконец, стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан. Только в прошлом году в рамках противодействия терроризму Служба предотвратила 17 террористических актов и восемь диверсий", — сказал Порошенко, выступление которого транслировали украинские телеканалы.

По словам президента, центр специальных операций СБ Украины "Альфа" провел более 7 тысяч специальных операций по предотвращению проникновения диверсионно-разведывательных групп на Украину. Он также сообщил, что СБУ задержала почти 600 человек, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности, содействию ополченцам.

По словам Порошенко, в 2017 году по статье "госизмена" суды вынесли приговор 13 раз. В рамках противодействия пропаганде запрещен въезд на территорию Украины более 100 гражданам РФ, которые, по словам Порошенко, принимают участие в информационной войне против Украины.