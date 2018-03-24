В Черном море госпитализировали трех строителей "Турецкого потока"

АНКАРА, 24 мар — РИА Новости. Сотрудники службы береговой охраны Турции эвакуировали на вертолете с судна Pioneering Spirit трех рабочих из Испании, получивших ранения в ходе работ по прокладке газопровода "Турецкий поток" в Черном море, сообщает в субботу агентство Anadolu.
Несмотря на непогоду, вертолет береговой охраны успешно эвакуировал раненых с судна Pioneering Spirit. Испанские рабочие доставлены в больницы Турции. Об обстоятельствах получения ранений и состоянии пострадавших не сообщается.
"Газпром" 7 мая 2017 года приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.