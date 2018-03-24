В Токио считают, что надо доработать проекты ко встрече Абэ и Путина

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в рамках III Восточного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в рамках III Восточного экономического форума

ОСАКА, 24 мар – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко надеется, что проекты сотрудничества между Россией и Японией приобретут "конкретную форму" до встречи между лидерами двух стран в мае.

"Я очень хотел бы, чтобы в преддверии встречи на высшем уровне между лидерами наших стран в мае мы смогли бы придать как можно большему числу проектов конкретную форму, чтобы народы двух стран могли ощутить результаты сотрудничества", — заявил Сэко в начале встречи с главой Минэкономразвития России Максимом Орешкиным и зампредом правительства РФ Ольгой Голодец.

Ранее сообщалось, что премьер Японии Синдзо Абэ в ходе визита в Россию 25-26 мая планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным проблему заключения мирного договора, тему совместной хозяйственной деятельности на островах южно-курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи, сотрудничество в сферах безопасности.