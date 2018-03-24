В США не стали комментировать расследование против завода Kalashnikov

ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. В офисе прокурора Майами отказались подтвердить или опровергнуть факт проведения расследования в отношении завода Kalashnikov USA во Флориде.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, сообщило, что в США начато расследование в отношении завода во Флориде, который производит автоматы Калашникова (АК-4).
Как написало агентство, руководство данного завода "связано с главными союзниками российского президента Владимира Путина". По данным Блумберга, идет поиск записей, связанных с запросом Kalashnikov USA от 2015 года на налоговые льготы.
Федеральные прокуроры расследуют коммерческую деятельность компании RWC (Russian weapons company) Group LLC, которая владеет заводом Kalashnikov USA в Помпано-Бич, сообщило агентство.
В 2014 году министерство финансов США ввело санкции против концерна "Калашников" и других российских производителей оружия из-за ситуации на Украине.