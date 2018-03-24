В США не стали комментировать расследование против завода Kalashnikov

ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. В офисе прокурора Майами отказались подтвердить или опровергнуть факт проведения расследования в отношении завода Kalashnikov USA во Флориде.

"Мы не можем обсуждать действия большого жюри по любому делу, так как они носят секретный характер. Кроме того, мы не можем подтвердить или опровергнуть факт проведения расследования", — сказала РИА Новости представитель офиса прокурора Сара Шалл.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, сообщило, что в США начато расследование в отношении завода во Флориде, который производит автоматы Калашникова (АК-4).

Как написало агентство, руководство данного завода "связано с главными союзниками российского президента Владимира Путина". По данным Блумберга, идет поиск записей, связанных с запросом Kalashnikov USA от 2015 года на налоговые льготы.

Федеральные прокуроры расследуют коммерческую деятельность компании RWC (Russian weapons company) Group LLC, которая владеет заводом Kalashnikov USA в Помпано-Бич, сообщило агентство.

В 2014 году министерство финансов США ввело санкции против концерна "Калашников" и других российских производителей оружия из-за ситуации на Украине.