В США издали рекомендацию о запрете "скользящих прикладов"

ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Министерство юстиции США издало рекомендацию о запрете продаж так называемого "скользящего приклада", который позволяет вести скоростную стрельбу из полуавтоматического оружия, следует из обнародованного ведомством документа.

Согласно подписанной генпрокурором рекомендации, которая передана в Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, "скользящий приклад" должен быть запрещен к продаже, поскольку это устройство превращает полуавтоматическое оружия в пулемет и делает оружие более смертоносным.

Авторы рекомендации отмечают, что устройства для скоростной стрельбы не существовали к моменту создания действующего закона об обороте оружия, но, учитывая их опасность, они должны быть приравнены к запрещенным к продаже пулеметам. Владельцам таких устройств, после утверждения новых правил, будет предписано "сдать или уничтожить их".

Документ в течение трех месяцев будет представлен на обсуждение общественности.

За несколько минут до публикации рекомендации минюста президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter аккаунте, что "министерство юстиции выпустит правило, запрещающее". При этом он упрекнул администрацию своего предшественник Барака Обаму, которая, по его словам, "легализовала скользящие приклады". "Плохая идея", — написал заглавными буквами Трамп.

"Мы запретим все устройства, которые превращают легальное оружие в пулеметы", — заверил президент США.

Дискуссия о необходимости запрета таких устройств в очередной раз началась того, как 1 октября 2017 года на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Мужчина вел огонь из оснащенного скользящим прикладом оружия с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. Жертвами стрельбы стали 58 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в истории США. Вскоре после трагедии президент Трамп пообещал предпринять меры и высказался за запрет таких устройств.