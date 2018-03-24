В Туркмении наступил "день тишины" перед парламентскими выборами

АШХАБАД, 24 мар — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. "День тишины" перед выборами депутатов Меджлиса (парламента) объявлен в Туркмении в субботу в соответствии с национальным законодательством.

Согласно статье 63 Избирательного кодекса Туркменистана, агитация начинается со дня регистрации кандидата и прекращается за одни сутки до дня выборов. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты), ранее размещенные вне помещений избирательных комиссий, сохраняются в день голосования на прежних местах.

На 125 мест в парламенте Туркмении претендуют 284 кандидата, выдвинутых политическими партиями и группами граждан. В Туркменистане действуют три политические партии – Демократическая партия, Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей.

Голосование на парламентских выборах пройдет 25 марта с 07.00 (05.00 мск) до 19.00 (17.00 мск).

Законодательство Туркменистана не устанавливает порог явки, поэтому при любой активности избирателей выборы будут признаны состоявшимися. В стране зарегистрировано более 3,2 миллиона избирателей.

Депутаты Меджлиса избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей.