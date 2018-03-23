Совершивший атаки на юге Франции получил гражданство страны в 2015 году

ПАРИЖ, 23 мар – РИА Новости. Редуан Лакдим, совершивший в пятницу на юге Франции серию нападений, которые унесли жизни трех человек, получил французский паспорт в 2015 году, сообщает телеканал BFMTV.
В январе 2016 года Лакдим вместе с другим человеком был остановлен пограничной полицией на автостраде в рамках чрезвычайного положения. Однако в тот момент полиция посчитала, что задержанные не имеют никаких признаков, характерных для исламистов. В августе того же года Лакдим провел месяц в тюрьме по делу, связанному с наркотиками.
Уточняется, что он также находился в списке людей со статусом fiche S — представляющих угрозу национальной безопасности.
Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ (запрещена в РФ).
В результате череды атак три человека погибли, еще 16 получили ранения.