Совершивший атаки на юге Франции получил гражданство страны в 2015 году

Сотрудники правоохранительных органов в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. Архивное фото

ПАРИЖ, 23 мар – РИА Новости. Редуан Лакдим, совершивший в пятницу на юге Франции серию нападений, которые унесли жизни трех человек, получил французский паспорт в 2015 году, сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, Лакдим родился 11 апреля 1992 года в Марокко.

В январе 2016 года Лакдим вместе с другим человеком был остановлен пограничной полицией на автостраде в рамках чрезвычайного положения. Однако в тот момент полиция посчитала, что задержанные не имеют никаких признаков, характерных для исламистов. В августе того же года Лакдим провел месяц в тюрьме по делу, связанному с наркотиками.

Уточняется, что он также находился в списке людей со статусом fiche S — представляющих угрозу национальной безопасности.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ (запрещена в РФ).

В результате череды атак три человека погибли, еще 16 получили ранения.