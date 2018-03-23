На севере Армении в национальном парке вспыхнул пожар

Пожар в Хосровском заповеднике в Армении. Архивное фото

Пожар в Хосровском заповеднике в Армении. Архивное фото

ЕРЕВАН, 23 мар – РИА Новости. Пожар вспыхнул в пятницу на территории Дилижанского национального парка на северо-востоке Армении, сообщила пресс-секретарь министра охраны природы страны Марине Карапетян.

"На участке Кармир кар ("красный камень") второй охранной зоны Дилижанского национального парка вспыхнул пожар. МЧС предупрежден. Местность труднопроходимая", — написала Карапетян на своей странице в Facebook.

Дилижанский национальный парк площадью свыше 24 тысяч гектаров был создан в 2002 году на территории основанного в 1958 году государственного заповедника. В парке растут свыше 100 видов деревьев, водятся десятки видов животных и птиц.

На территории заповедника находятся несколько средневековых монастырей.