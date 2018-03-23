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В мире

Выборы глав палат парламента Италии грозят расколом правящей коалиции

21:4923.03.2018
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© AFP 2018 / Alberto PizzoliЗаседание сената Италии. Архивное фотоЗаседание сената Италии. Архивное фото
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli

РИМ, 23 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Обе палаты новоизбранного итальянского парламента ожидаемо не смогли избрать председателей на прошедших в пятницу первых заседаниях.

Активист в маске лидера партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони на следующий день после парламентских выборов в Риме
© REUTERS / Max Rossi
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Тупик в переговорах по кандидатурам глав сената и парламента между представленными в высшем законодательном органе политическими силами привел к тому, что еще утром все они заявили, что на двух запланированных на пятницу турах голосования передадут временному руководству палат пустые бюллетени.

Это в итоге и произошло: ни один парламентарий не получил необходимое абсолютное преимущество в две трети голосов, следует из трансляций, которые велись на сайтах обеих палат парламента. Таким образом, голосование продолжится в субботу по упрощенной схеме.

Лидер итальянской партии Северная лига Маттео Салвини во время политического митинга в Милане, Италия. 24 февраля 2018
© REUTERS / Tony Gentile
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Ранее руководители правоцентристской коалиции, получившей большинство голосов на выборах 4 марта, предложили компромиссный план по кандидатурам председателей палат парламента. Согласно нему, руководство нижней палаты депутатов перейдет к "Движению 5 звезд", которое по итогам выборам заняло первое место среди отдельных партий, а пост председателя сената займет представитель правоцентристов. "Д5З" не приняло предложение лидеров партий "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", отказавшись поддерживать главу партийной фракции в парламенте предыдущего созыва Паоло Романи, которого выдвинул экс-премьер Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

Руководитель Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Старцев
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В палате депутатов в двух турах голосования приняли участие 620 и 611 парламентариев из общего состава в 630 человек. Незаполненных бланков после подсчета оказалось 592 и 577 соответственно.

В первом туре голосования в сенате пустые листы и вовсе оказались почти в 100-процентном большинстве. Из 317 проголосовавших свой голос никому не отдали 312 сенаторов. Второй тур голосования, также оказавшийся безрезультатным, принес сюрприз, который может привести к расколу всей правоцентристской коалиции.

Заседание Палаты депутатов итальянского парламента в Риме. Архивное фото
© AFP 2018 / Andreas Solaro
В Италии предложили компромисс по спикерам палат парламента
Сенаторы от партии "Лига", вместо того чтобы поддержать кандидатуру Романи, предложенную их союзниками из "Вперед, Италии", или как и ранее проголосовать пустыми бюллетенями, отдали свои голоса сенатору от той же партии Анне Марии Бернини, которая получила 57 голосов.

Неожиданный поступок сторонников Маттео Сальвини "Вперед, Италия" посчитала демаршем. Сразу после него Сильвио Берлускони созвал срочную встречу руководителей партии в римском Палаццо Грациоли.

Решение "Лиги" "Вперед, Италия" назвала "хладнокровным актом агрессии, который раскалывает единство коалиции и помимо прочего разоблачает проект нового правительства между "Лигой" и "Движением 5 звезд".

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