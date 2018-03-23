СМИ сообщили об обыске в городе, где жил совершивший атаки на юге Франции

ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости. Полиция вечером в пятницу проводит обыски в городе Каркасон, где проживал Редуан Лакдим, совершивший в пятницу на юге Франции серию нападений, которые унесли жизни трех человек.

"Обыск в настоящее время проводится в Каркасоне, в квартале, где жил Редуан Лакдим", — сообщает телеканал BFMTV.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ.