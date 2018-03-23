Чижов осудил позицию ЕС по "делу Скрипаля" за ложную солидарность

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Демонстрация единства стран Евросоюза в поддержке Британии по "делу Скрипаля" не укрепляет внешнеполитический имидж ЕС, заявил в эфире телеканала "Россия 24" постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Лидеры стран ЕС на саммите в четверг согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ. Отдельные страны также рассмотрят в ближайшие дни собственные меры реагирования, включая возможную высылку или отзыв дипломатов.

"Понимаете, в чем проблема?— Что вот это ложно понятое чувство солидарности, а иными словами стремление выступить с единой позицией любой ценой — я это наблюдаю не в первый раз и, боюсь, что не в последний. Это происходит по самым разным сюжетам, довольно часто не связанным с Россией", — сказал Чижов. Но каждый раз, по его словам, это происходит и подается как большой политический успех. "Что вот, несмотря ни на что, мы все были вместе. Это касается и продления санкций, это касается и целого ряда других внешнеполитических моментов", — пояснил он.

"Более того, когда расхождения между странами становятся особенно острыми, тогда Евросоюз просто не в состоянии сформулировать единую позицию. Поиск этого единства становится самоцелью. Это не укрепляет внешнеполитический имидж Евросоюза", — подчеркнул он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

Подробнее о нервно-паралитическом веществе А-234 читайте в справке РИА Новости >>