При захвате заложников на юге Франции пострадали пять человек

ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Пять человек пострадали в результате серии нападений во французском департаменте Од на юге страны в пятницу, передает телеканала BFMTV.
Ранее сообщалось, что череда атак унесла жизни трех человек.
Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркассоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим (Redouane Lakdim) напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.
Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ*.
*Запрещенная в России террористическая организация