Рассыпанный перед входом в парламент Словакии порошок оказался безвредным

Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе

Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе

ПРАГА, 23 мар – РИА Новости. Рассыпанный мужчиной в пятницу у главного входа в здание парламента Словакии белый порошок был проверен военнослужащими подразделения химической защиты и оказался безвредным, сообщила пресс-служба парламента.

"Вход в парламент вновь действует без ограничений. Рассыпанный в пятницу около него белый порошок после его проверки военнослужащими подразделения химической защиты признан безвредным. Рассыпавший порошок мужчина прошел собеседование в полиции, будут рассмотрены меры его наказания", — говорится в сообщении.

В течение всей пятницы в парламенте проходили дебаты о вынесении вотума доверия новому правительству во главе с премьером Петером Пеллегрини, состав которого утвердил днем ранее президент республики Андрей Киска. Для участия в дискуссии записались 39 представителей оппозиционных партий, в пятницу выступила примерно половина из них. Дебаты будут продолжены в понедельник.