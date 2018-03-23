Ципрас передал Путину позицию Афин по задержанию греческих военных в Турции

АФИНЫ, 23 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что в ходе вчерашней беседы с президентом России Владимиром Путиным изложил позицию Греции в связи с задержанием двух греческих военнослужащих в Турции.

По информации греческой стороны, греческий военный патруль 1 марта в районе Эврос из-за плохой погоды по ошибке зашел на территорию Турцию и был задержан турецкими военными. В Афинах ожидали, что турки в течение суток выдадут задержанных, однако в Турции греческих военных обвинили в незаконном проникновении на военную территорию, им грозит обвинение в шпионаже. Сами греческие военные пояснили, что из-за плохой погоды они потеряли ориентацию и оказались на турецкой территории.

На пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе греческие журналисты спросили Ципраса, поднимал ли он вопрос о двух греческих военнослужащих, незаконно удерживаемых в Турции, в беседе с Путиным, и какова позиция российского президента.

Прямую трансляцию пресс-конференции вело греческое общественное телевидение ERT.

"Я не могу говорить о позиции моих собеседников, высказанной в ходе телефонных переговоров, и тем более если мои собеседники — лидеры великих держав. Я могу вам сказать, что я изложил президенту Путину нашу позицию, наши взгляды на проблемы международной безопасности, европейско-российские отношения и нашу обеспокоенность действиями Турции в регионе в последний период", — сказал Ципрас.

"Конечно, я изложил нашу позицию и наше мнение относительно задержания двух военнослужащих", — сказал премьер.

Ципрас заявил также, что Греция продолжит добиваться от Турции освобождения двух военнослужащих и он надеется в этом на поддержку ЕС. По словам Ципраса, то, что Турция незаконно удерживает греческих военнослужащих подрывает доверие к Анкаре и не помогает доверию между странами.