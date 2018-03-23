Ципрас передал Путину позицию Афин по задержанию греческих военных в Турции

АФИНЫ, 23 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что в ходе вчерашней беседы с президентом России Владимиром Путиным изложил позицию Греции в связи с задержанием двух греческих военнослужащих в Турции.
На пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе греческие журналисты спросили Ципраса, поднимал ли он вопрос о двух греческих военнослужащих, незаконно удерживаемых в Турции, в беседе с Путиным, и какова позиция российского президента.
Прямую трансляцию пресс-конференции вело греческое общественное телевидение ERT.
"Конечно, я изложил нашу позицию и наше мнение относительно задержания двух военнослужащих", — сказал премьер.
Ципрас заявил также, что Греция продолжит добиваться от Турции освобождения двух военнослужащих и он надеется в этом на поддержку ЕС. По словам Ципраса, то, что Турция незаконно удерживает греческих военнослужащих подрывает доверие к Анкаре и не помогает доверию между странами.