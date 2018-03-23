Число погибших при захвате заложников во Франции возросло до трех

Сотрудники полиции в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018

Сотрудники полиции в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Три человека погибли при захвате заложников в супермаркете Super U на юге Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

ЧП произошло в коммуне Треб департамента Од.

При этом мэр коммуны Эрик Менасси пояснил, что одна из жертв — мясник, работавший в магазине. Другим заложникам удалось выйти из здания, там остались только злоумышленник и один из офицеров жандармерии.

BFM TV стало известно, что перед захватом заложников мужчина угнал автомобиль Opel белого цвета, ранив водителя и убив его пассажира. "На этой машине он поехал к супермаркету, где убил двух человек и удерживал группу заложников", — передает телеканал.

Премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил, что в Требе сложилась "серьезная ситуация". Он назвал случившееся терактом. "Обстоятельства произошедшего позволяют думать, что речь идет о теракте", — сказал он в прямом эфире.

Президент Франции Эммануэль Макрон уточнил, что события в коммуне "позволяют думать, что это террористическая атака".

Французские спецслужбы ликвидировали злоумышленника. "Состоялся штурм, захвативший заложников был убит", — заявил диктор BFMTV.

Требования террориста

Захвативший людей злоумышленник выдвинул свои условия. Он потребовал освобождения главного фигуранта дела о терактах в Париже и Брюсселе Салаха Абдеслама.

"Мужчина, взявший заложников, требует освобождения Салаха Абдеслама. Он знаком французским спецслужбам", — передает BFMTV.

Также террорист заявил о приверженности "Исламскому государству"*.

По свидетельствам очевидцев, мужчина вооружен огнестрельным и холодным оружием, при себе имел также гранаты. Мужчина якобы кричал "Аллах Акбар".

Теракты в Париже и Брюсселе

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности погибли 130 человек, более 350 пострадали.

Абдеслам был в Париже в день терактов 13 ноября 2015 года, ночью он вернулся в Брюссель. По данным следствия, в Париже на нем был пояс смертника, который оказался неисправен и не взорвался.

Мужчину задержали в Брюсселе 18 марта 2016 года – за четыре дня до терактов в аэропорту и метрополитене этого города. В результате атак погибли 38 человек, из них три террориста, еще более 340 были ранены. Существует версия, что атаки были местью за задержание Абдеслама.

*Террористическая организация, запрещенная в России