В Эстонии предложили запретить въезд в страну лицам из "списка Магнитского"

ТАЛЛИН, 23 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в пятницу предложит правительству запретить въезд в республику 49 лицам из так называемого "списка Магнитского", сообщила пресс-служба МИД.

"Я решил предложить правительству ввести санкции за грубые нарушения прав человека, чтобы обратить внимание на все учащающиеся случаи нарушения международного права. Нужно использовать все возможности, предусмотренные для этого как внутригосударственным, так и международным правом", — цитирует министра пресс-служба.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.