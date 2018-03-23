За явным преимуществом: в Египте закончилась агитация на выборах президента

КАИР, 23 мар — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. В Египте в пятницу завершается предвыборная агитация на выборах президента страны, прошедшая при явном преимуществе действующего главы государства Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Огромные плакаты на центральных улицах городов, многотысячные митинги в поддержку, сотни заявлений и комментариев о достижениях, клятвы верности, — все это касается лишь одного кандидата в президенты Египта — ас-Сиси.

Его единственный соперник — руководитель небольшой партии "Аль-Гэд" ("Завтра") Муса Мустафа Муса — всю кампанию оставался в тени своего мегапопулярного соперника. Редкие плакаты на улицах и немногочисленные собрания сторонников не внушают надежду на зарождение хоть какой-то интриги на выборах. В то же время соперник ас-Сиси все же не может пожаловаться на невнимание со стороны египетских СМИ — за время предвыборной кампании он дал множество интервью, в том числе государственным телеканалам и газетам. Но даже в СМИ его присутствие, конечно, было не столь заметно на фоне потока новостей о деятельности действующего президента, его достижениях за четыре года на посту главы государства.

© РИА Новости / Надим Зуауи Каир. Агитационные плакаты в поддержу президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на выборах главы Египта в марте 2018 года © РИА Новости / Надим Зуауи Каир. Агитационные плакаты в поддержу президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на выборах главы Египта в марте 2018 года

Агитация по-египетски

Многие агитационные плакаты в Египте заказываются не на средства официальной кампании претендента, а на деньги, собранные в качестве пожертвований в ходе митингов в поддержку кандидата, либо на деньги бизнеса.

"Финансирование нашей кампании в поддержку ас-Сиси ведется за счет средств, собранных на митингах, мы не опираемся на средства кандидата", — сказал РИА Новости координатор так называемой "народной кампании" за ас-Сиси — "Вместе во имя Египта" Гамаль Далам.

По его словам, основная задача народной кампании заключается в том, чтобы люди пришли на выборы, а также рассказать о достижениях действующего главы государства. "Достижения первого срока президента ас-Сиси — это и борьба с терроризмом, и развитие экономики, строительство дорог и энергосетей. Необходимо противостоять попыткам оспорить эти достижения", — сказал собеседник агентства.

У конкурента ас-Сиси дела с поддержкой общественности и бизнеса обстоят гораздо хуже, о чем он сам признался в интервью египетской газете "Аль-Ахрам".

"Предвыборная агитация обходится дорого, а меня никто не поддерживает. Возможно, многие избиратели полагают, что я против государства и президента", — посетовал Муса.

Он добавил, что вынужден вести кампанию на собственные средства. В результате ему пришлось ограничиться небольшими плакатами на второстепенных улицах Каира, в то время как огромные изображения его конкурента установлены на центральных трассах столицы и в административных центрах египетских провинций.

"Поэтому я сконцентрировал свои усилия на выступлениях в местных СМИ, на местных телеканалах, чтобы донести свою точку зрения до максимального числа избирателей", — сказал кандидат в президенты.

© РИА Новости / Надим Зуауи Каир. Предвыборная агитация в поддержу президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на выборах главы Египта в марте 2018 года © РИА Новости / Надим Зуауи Каир. Предвыборная агитация в поддержу президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на выборах главы Египта в марте 2018 года

Выборы или референдум

"Настоящая политическая конкуренция на выборах в Египте отсутствует", — считает профессор политологии в Каирском университете Хасан Нафиа. По его словам, нет соперников, которые могли бы составить реальную конкуренцию действующему главе государства.

Он напомнил, что ряд потенциальных кандидатов сами отказались от участия в предвыборной гонке, сочтя обстановку неприемлемой для проведения честных выборов, другие не смогли зарегистрироваться в качестве кандидатов. В частности, бывший начальник генштаба вооруженных сил Египта был задержан после того, как объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента. Как пояснили египетские власти, он не мог баллотироваться, так как по-прежнему остается действующим военнослужащим.

Экс-премьер Египта Ахмед Шафик, также планировавший участие в президентской гонке, внезапно передумал и ушел "в тень".

"Это, по сути, больше похоже на референдум, чем на выборы. Ведь единственный соперник подал документы в последние минуты, а до этого сам объявлял о поддержке кандидатуры ас-Сиси", — сказал собеседник агентства. Большое количество плакатов в поддержку ас-Сиси он объяснил желанием представителей бизнеса продемонстрировать лояльность власти.

"Плакаты обычно размещают заинтересованные бизнесмены, которые хотят продемонстрировать свою лояльность", — сказал Нафиа РИА Новости.

© РИА Новости / Надим Зуауи Каир. Агитационный плакаты в поддержку кандидата в президенты от партии «Эль-Гэд» Муса Мостафа Муса на выборах в марте 2018 года © РИА Новости / Надим Зуауи Каир. Агитационный плакаты в поддержку кандидата в президенты от партии «Эль-Гэд» Муса Мостафа Муса на выборах в марте 2018 года

Явка и прогнозы

Избирательные участки открываются в Египте уже понедельник, 26 марта. При этом голосование будет продолжаться три дня подряд. Эксперты ожидают, что действующий глава государства может получить более 90% голосов избирателей.

Однако явка избирателей к урнам для голосования остается сложно предсказуемой. По словам Нафиа, "государство прилагает огромные усилия, чтобы обеспечить явку избирателей. Даже голосование сделали трехдневным, что беспрецедентно в истории выборов".

Глава Национальной избирательной комиссии Лашин Ибрагим, рассчитывает, что явка все же будет высокой, как и на выборах за рубежом, которые прошли в начале недели. "Закрепить в Египте принципы демократии и политического плюрализма поможет именно высокая явка избирателей", — полагает Ибрагим.

По его словам, избирательная комиссия сделала все необходимое для того, чтобы обеспечить доступность избирательных участков и прозрачность процедуры голосования и подсчета голосов.

"Количество местных избирательных комиссий составляет более 13 тысяч, покрыта вся территория страны", — заверил он в интервью агентству МЕНА. Ибрагим уверен, что выборы пройдут максимально отрыто под наблюдением не только представителей двух кандидатов, но и наблюдателей от местных и международных неправительственных организаций.