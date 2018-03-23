Прыжок отца с маленькой дочкой на тарзанке спровоцировал скандал в Малайзии

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Видео прыжка мужчины с маленькой дочкой на тарзанке стало причиной скандала в Малайзии, пишет Daily Mail.

На кадрах видно, как участник местного реалити-шоу Мохд Редха Розлан прыгает с 60-метрового моста.

Толпящиеся возле аттракциона люди снимают происходящее на смартфоны и поддерживают мужчину одобрительными возгласами.

Выложенным в сеть видео уже заинтересовались правоохранительные органы и правозащитные организации, заподозрившие Розлана и его супругу в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. По словам детского правозащитника Гох Сиу Лина, он никогда не видел, чтобы такого маленького ребенка пускали на столько опасный аттракцион.

Суд также грозит владельцу и сотрудникам тарзанки, которые не запретили прыжок с ребенком.

Сам Розлан уже заявил, что дочка сама попросилась на аттракцион, к тому же, она была полностью пристегнута.