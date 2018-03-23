Минниханов назвал приоритетные сферы сотрудничества со Швейцарией

КАЗАНЬ, 23 мар — РИА Новости. Товарооборот Татарстана со Швейцарией в 2017 году вырос на 20% и составил 121,3 миллиона долларов, приоритетными для развития сотрудничества являются нефтехимия, машиностроение, медицина, ИТ и другие направления, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе делового форума "Швейцария – Татарстан".

Делегация Татарстана во главе с Миннихановым находится в Швейцарии с двухдневной рабочей поездкой, в рамках которой проходят деловые встречи с руководством ряда швейцарских компаний, представителями властей швейцарских кантонов, бизнес-сообщества, обсуждаются перспективы развития сотрудничества. В составе татарстанской делегации руководители министерств и ведомств республики, представители крупных предприятий.

"По итогам прошлого года товарооборот Татарстана со Швейцарией вырос на 20% и составил 121,3 миллиона долларов. У нас большой потенциал для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В числе приоритетных направлений – нефтехимия, машиностроение, ИТ, медицина и фармацевтика, сельское хозяйство, строительство, транспорт, инфраструктурные проекты и другие сферы", — цитирует слова Минниханова на деловом форуме его пресс-служба.

Президент Татарстана отметил, что данный форум является хорошей площадкой для обсуждения состояния и перспектив развития татарстано-швейцарского сотрудничества, направленного на укрепление взаимодействия между Россией и Швейцарией. По его словам, российское руководство во главе с избранным 18 марта президентом Владимиром Путиным настроено на конструктивную работу с зарубежными партнерами.

"На региональном уровне мы должны давать правильные сигналы бизнесу. Надеемся, нынешний визит придаст новую динамику развитию сотрудничества Татарстана со швейцарскими компаниями", — подчеркнул Минниханов, добавив, что Татарстан заинтересован в привлечении бизнеса и капитала из Швейцарии.

По информации пресс-службы президента Татарстана, в Швейцарии Минниханов также встретился с руководством Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии. Крупнейшая в своём роде организация Европы объединяет порядка 600 тысяч компаний, общий торговый оборот которых приближается к 1 триллиону долларов. В планах ассоциации открытие офисов в России для содействия развитию бизнес-проектов между Россией и Германией. Минниханов отметил, что Германия является одним из основных зарубежных партнеров Татарстана, занимая значительную долю в общем объеме инвестиций в республику. Руководство ассоциации, как отмечается, выразило готовность открыть региональное представительство в Казани.

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