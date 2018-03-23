В Косово бывшего имама оправдали по делу о подстрекательстве к терроризму

БЕЛГРАД, 23 мар — РИА Новости. Суд в Приштине оправдал бывшего имама крупнейшей мечети Приштины и профессора исламского факультета Шефкета Красничи по обвинению в подстрекательстве к терроризму, сообщает портал издания Gazeta Ekspress.

Спецпрокуратура самопровозглашенной республики Косово в конце февраля 2017 года обвинила бывшего имама приштинской мечети "Султан Мехмет Фатих" Красничи в том, что своими проповедями и лекциями на богословском исламском факультете он призывал слушателей к участию в войне в Ираке и Сирии, разжигал расовую, религиозную, национальную рознь, а также скрыл налоги на сумму свыше 20 тысяч евро от пожертвований верующих с 2011 по 2016 год.

В частности, он, по данным следствия, во время катастрофических наводнений весной 2014 года в Сербии пропагандировал идею, что стихия послана сербам в качестве наказания.

"Судья постановил, что нет достаточных доказательств того, что Красничи был замешан в терроризме и что разжигал ненависть и призывал к розни. Он также освобожден по обвинению в сокрытии налогов", — передает портал издания.

"Я с самого первого дня был убежден, что все закончится так, как сегодня закончилось", — цитирует Gazeta Ekspress реакцию Красничи.

Впервые Красничи был задержан в 2014 году, отпущен после дачи показаний, но следствие было продолжено. Портал отмечает, что радикальный проповедник является публичной личностью в Косово, близок с представителями академического и политического руководства непризнанного государства. Уточняется, что свои книги он ранее торжественно презентовал и дарил тогдашним пресс-секретарю полиции Косово Баки Келяни и главе исламской общины Наиму Трнаве.

По данным местных правоохранительных органов, до 350 косовских албанцев с 2012 года до настоящего времени отправились воевать на стороне террористов в Сирию и Ирак. Около 70 погибли в боевых действиях на Ближнем Востоке.