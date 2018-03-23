В Косово бывшего имама оправдали по делу о подстрекательстве к терроризму

БЕЛГРАД, 23 мар — РИА Новости. Суд в Приштине оправдал бывшего имама крупнейшей мечети Приштины и профессора исламского факультета Шефкета Красничи по обвинению в подстрекательстве к терроризму, сообщает портал издания Gazeta Ekspress.
В частности, он, по данным следствия, во время катастрофических наводнений весной 2014 года в Сербии пропагандировал идею, что стихия послана сербам в качестве наказания.
"Судья постановил, что нет достаточных доказательств того, что Красничи был замешан в терроризме и что разжигал ненависть и призывал к розни. Он также освобожден по обвинению в сокрытии налогов", — передает портал издания.
Впервые Красничи был задержан в 2014 году, отпущен после дачи показаний, но следствие было продолжено. Портал отмечает, что радикальный проповедник является публичной личностью в Косово, близок с представителями академического и политического руководства непризнанного государства. Уточняется, что свои книги он ранее торжественно презентовал и дарил тогдашним пресс-секретарю полиции Косово Баки Келяни и главе исламской общины Наиму Трнаве.
По данным местных правоохранительных органов, до 350 косовских албанцев с 2012 года до настоящего времени отправились воевать на стороне террористов в Сирию и Ирак. Около 70 погибли в боевых действиях на Ближнем Востоке.