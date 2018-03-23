Франция выделит полмиллиона евро на гуманитарные проекты для Донбасса

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Франция выделит 500 тысяч евро на гуманитарные проекты для населения Донбасса, которые реализуют французские организации, а также окажет помощь Международному комитету Красного Креста (МККК), сообщил в пятницу на пресс-конференции в Киеве глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Франция принимает решение о предоставлении финансовой помощи неправительственным организациям гуманитарного характера, которые работают там. Речь идет о двух французских неправительственных организациях, которым Франция выделит 500 тысяч евро на реализацию проектов по обеспечению продовольственной безопасности местного населения. Кроме того, Франция будет финансировать два проекта, которые реализует в Донбассе Международный комитет Красного креста: восстановление школы в Красногоровке, второй — восстановление резервуара на водонасосной станции в городе Попасная", — сказал французский министр.

Он также выразил обеспокоенность ситуацией в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.