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Глава МИД Греции: от решения "македонской проблемы" выиграют обе стороны

14:3023.03.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлава МИД Греции Никос Котзиас. Архивное фотоГлава МИД Греции Никос Котзиас. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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АФИНЫ, 23 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что решение "македонской проблемы" будет в интересах как Греции, так и бывшей югославской республики Македония.

Помощник Госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл и президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции в Белграде, Сербия. 14 марта 2018
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
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"Мы верим в честный компромисс, от которого обе стороны выиграют. От этого выиграют обе стороны, не будет проигравших", — сказал Котзиас на совместной пресс-конференции после переговоров в Скопье со своим македонским коллегой Николой Димитровым. Часть пресс-конференции показало в прямом эфире греческое телевидение.

По словам греческого министра, он верит в стабильность и безопасность региона.

"Я верю, что наш дружественный северный сосед – это страна, отношения с которой на государственном уровне идут вслед за обычной жизнью. Мы знаем, сколько миллионов человек пересекают границы стран. Я верю, что наши народы очень близки, хотя были попытки нас разделить", — сказал Котзиас.

"Я верю, что для экономического развития нам необходимо сотрудничество всего региона, необходимо включение в международные организации всех соседних с нами стран, которые желают этого", — сказал он.

Митинг против НАТО прошел возле входа в здание генсекретариата печати во время выступления заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, Афины. 2 марта 2018
© РИА Новости / Геннадий Мельник
В Афинах прошел митинг против НАТО в связи с приездом замгенсека альянса
Со своей стороны, Димитров подчеркнул стремление выстроить доверие между двумя сторонами. На следующей неделе будут новые интенсивные переговоры со спецпредставителем генсека ООН Мэтью Нимицем, сказал Димитров.

Перед визитом главы ведомства МИД Греции направил предложения по урегулированию спора и получил ответ с изложением позиции Македонии.

Котзиас прибыл в Скопье прямым авиарейсом – первым за 12 лет. Незадолго до его визита правительство Македонии переименовало аэропорт, носивший имя Александра Македонского, что рассматривают как шаг навстречу Греции.

Вид на Скопье. Архивное фото
© Flickr / keepwaddling1
Македония не видит альтернативы вступлению республики в ЕС и НАТО
Однако освещающие визит журналисты получили в Скопье официальную программу в МИДе, на первой странице которой значится "Республика Македония". На этом названии греческая сторона поставила печать: "Признана Грецией как БЮРМ", передает телеканал Antenna.

Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.

Полицейские в Скопье. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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В Македонии проходит массовый протест перед визитом главы МИД Греции
Сейчас Республику Македонию под ее конституционным названием признают более 120 стран мира, одной из первых это сделала Россия в 1992 году. В ООН и международные организации страна входит под временным названием "Бывшая югославская республика Македония".

Спор между двумя странами, тянущийся почти 30 лет, мешает приему страны в НАТО и Евросоюз.

Переговоры Котзиаса и Димитрова продолжатся 30 марта в Вене в присутствии Нимица. На них будет сделан обзор итогов предыдущих переговоров.

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