Глава МИД Греции: от решения "македонской проблемы" выиграют обе стороны

АФИНЫ, 23 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что решение "македонской проблемы" будет в интересах как Греции, так и бывшей югославской республики Македония.
По словам греческого министра, он верит в стабильность и безопасность региона.
"Я верю, что наш дружественный северный сосед – это страна, отношения с которой на государственном уровне идут вслед за обычной жизнью. Мы знаем, сколько миллионов человек пересекают границы стран. Я верю, что наши народы очень близки, хотя были попытки нас разделить", — сказал Котзиас.
"Я верю, что для экономического развития нам необходимо сотрудничество всего региона, необходимо включение в международные организации всех соседних с нами стран, которые желают этого", — сказал он.
Перед визитом главы ведомства МИД Греции направил предложения по урегулированию спора и получил ответ с изложением позиции Македонии.
Котзиас прибыл в Скопье прямым авиарейсом – первым за 12 лет. Незадолго до его визита правительство Македонии переименовало аэропорт, носивший имя Александра Македонского, что рассматривают как шаг навстречу Греции.
Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.
Спор между двумя странами, тянущийся почти 30 лет, мешает приему страны в НАТО и Евросоюз.
Переговоры Котзиаса и Димитрова продолжатся 30 марта в Вене в присутствии Нимица. На них будет сделан обзор итогов предыдущих переговоров.