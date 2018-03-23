Трамп прокомментировал итоги расследования "российского вмешательства"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты расследования комитета по разведке палаты представителей о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года, по которому в четверг был принят итоговый доклад.

"Комитет по разведке Палаты представителей голосует за опубликование окончательного доклада. Результаты: (1) не предоставили никаких доказательств сговора кампании Трампа с Россией. (2) Ответ администрации (экс-президента Барака) Обамы после выборов был несоответствующим. (3) (Экс-глава национальной разведки США Джеймс) Клэппер предоставил непоследовательные показания по контактам со СМИ", — заявил Трамп в Twitter

Ранее в четверг комитет по разведке палаты представителей США опубликовал итоговый доклад по "российскому вмешательству в выборы в США". В докладе отмечалось, что комитет не нашел свидетельств сговора между Москвой и предвыборной кампанией победившего на президентских выборах 2016 года Дональда Трампа.

По информации издания Washington Free Beacon, комитет заявил в итоговом документе, что экс-глава национальной разведки Джеймс Клэппер, который сейчас сотрудничает с телеканалом CNN в качестве аналитика по национальной безопасности, "предоставлял комитету непоследовательные свидетельства о своих контактах со СМИ, включая CNN".

Также в докладе отмечается, что администрация в то время действующего президента Барака Обамы не сообщила представителям кампании Трампа о том, что ее члены оценивались как объекты обеспокоенности для контрразведки, пишет издание.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".