Польша подписала офсетный договор на поставку американских ЗРК Patriot

ВАРШАВА, 23 мар — РИА Новости. Польша подписала офсетный договор на поставку американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщил министр национальной обороны Польши Маруш Блащак в Twitter.
Umowy offsetowe do programu Wisła podpisane. Transfer technologii wyceniony na prawie miliard złotych wzmocni możliwości polskiego przemysłu obronnego. To już ostatni krok przed podpisaniem umowy na dostawę Systemu Patriot.— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 23 марта 2018 г.
"Офсетные договоры к программе "Висла" подписаны. Передача технологии стоимостью почти миллиард злотых (около 285 миллионов долларов) укрепит возможности польской оборонной промышленности", — написал министр.
Он уточнил, что офсетный договор – "это уже последний шаг перед подписанием соглашения на поставку системы Patriot".
В начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве комплексов Patriot. Подписание документа состоялось во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву. В документе сказано, что системы будут переданы Польше до 2022 года. Планируется, что на первом этапе — в 2021–2022 годах — в Польшу поставят две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.