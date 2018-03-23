Польша подписала офсетный договор на поставку американских ЗРК Patriot

ВАРШАВА, 23 мар — РИА Новости. Польша подписала офсетный договор на поставку американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщил министр национальной обороны Польши Маруш Блащак в Twitter.

Umowy offsetowe do programu Wisła podpisane. Transfer technologii wyceniony na prawie miliard złotych wzmocni możliwości polskiego przemysłu obronnego. To już ostatni krok przed podpisaniem umowy na dostawę Systemu Patriot. — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 23 марта 2018 г.

​"Офсетные договоры к программе "Висла" подписаны. Передача технологии стоимостью почти миллиард злотых (около 285 миллионов долларов) укрепит возможности польской оборонной промышленности", — написал министр.

Он уточнил, что офсетный договор – "это уже последний шаг перед подписанием соглашения на поставку системы Patriot".

По неофициальной информации, подписание договора на поставку в Польшу первых двух батарей Patriot состоится 28 марта в Варшаве. Минобороны страны не комментирует эту информацию.

В начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве комплексов Patriot. Подписание документа состоялось во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву. В документе сказано, что системы будут переданы Польше до 2022 года. Планируется, что на первом этапе — в 2021–2022 годах — в Польшу поставят две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.