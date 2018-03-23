Саммит ЕС одобрил положения будущих отношений с Британией после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что главы стран ЕС одобрили на саммите в Брюсселе общие положения будущих отношений с Великобританией после ее выхода из союза.

"Есть решение: 27 стран приняли руководящие принципы для будущих отношений ЕС-Великобритания после Brexit", — сообщил Туск в пятницу утром в своем официальном аккаунте Twitter.

Ранее ожидалось, что саммит ЕС одобрит указания для начала нового этапа переговоров — о структуре будущего партнерства между регионами после Brexit.

Главный переговорщик от ЕС по Brexit, член Еврокомиссии Мишель Барнье в понедельник сообщил, что ЕС и Великобритания согласовали значительную часть условий будущего соглашения о "разводе". Есть договоренности о правах граждан страны и союза, которые затронуты Brexit, о финансовых обязательствах страны перед союзом после ее отделения от ЕС, а также о переходном периоде в отношениях Евросоюза и Соединенного Королевства с момента Brexit до 31 декабря 2020 года.