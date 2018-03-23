КНДР обратит внимание на назначение Болтона, считает эксперт

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. КНДР обратит внимание на назначение Джона Болтона советником президента США по национальной безопасности, так как он слишком заметная личность, при этом такой шаг Трампа также может говорить о том, что у американского лидера заканчиваются кандидатуры на ключевые посты, считает ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Президент США Дональд Трамп во второй раз за две недели произвел замену в своей внешнеполитической команде, объявив, что экс-постпред США при ООН Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности. Белый дом объяснил уход Макмастера, как и ранее увольнение Тиллерсона — необходимостью обновить внешнеполитический блок администрации в преддверии исторического саммита Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который должен состояться до конца мая.

Болтон ранее занимал должность постпреда США при ООН и известен своими "ястребиными" взглядами в отношении РФ, КНДР и Ирана. В отношении последних двух он выступал за применение военной силы. От посольства Северной Кореи в Москве он даже заслужил характеристику "потерявшего разум, как зверь".

Заметная личность

Асмолов считает, что Пхеньян обратит внимание на назначение Болтона советником по национальной безопасности президента США, учитывая жесткую риторику последнего в адрес КНДР.

"Я думаю, что (Пхеньян) обратит внимание. Болтон слишком заметная личность", — сказал эксперт.

При этом эксперт полагает, что Пхеньян пока промолчит. "То есть Сеул, Вашингтон, Москва делают всякие заявление о перспективах. Пхеньян пока держит паузу", — сказал собеседник агентства.

Асмолов считает, что Пхеньян сначала посмотрит, как пройдут учения США и Южной Кореи, будет или не будет проведен саммит Трампа и Ким Чен Ына, будут или нет новые санкционные меры против Северной Кореи.

"Потому что американская позиция сводится к тому, что саммит, конечно, хорошо, но пусть они (в Пхеньяне) сначала продемонстрируют нам свою искренность. Иными словами: пусть они сначала разоружатся, сделают это, а еще вон то, а потом мы решим, не обманывают ли они нас. И, если решим, что не обманывают, то мы все-таки с ними, наверное, о чем-нибудь поговорим. Посмотрим, как будет выглядеть ситуация", — сказал эксперт.

По словам собеседника агентства, ранее назначенный на пост госсекретаря США Майк Помпео тоже "ястреб" и довольно жесткий, но он при этом "ястреб умный".

"Помпео первый сказал, что США нужна своя агентурная разведка в КНДР, США не должны зависеть от южнокорейской информации. И Помпео первый сказал, что Вашингтон должен строить стратегию, исходя из того, что у северян уже есть ракета. Как будет складываться тандем из Помпео и Болтона – реально интересно", — отметил Асмолов.

Конец скамейки запасных?

По мнению ведущего научного сотрудника центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, назначение Болтона может также говорить о том, что идет сдвиг в сторону "ястребов" в американской администрации, или же у Трампа заканчиваются кандидаты на ключевые посты.

"Болтон очень специфически себя проявлял в правление Буша (младшего). Это (назначение на пост советника по нацбезопасности — ред.) признак или сильного сдвижения в сторону "ястребов", или того, что на самом деле у Трампа заканчивается нормальная скамейка запасных", — сказал Асмолов.

По его словам, демонизация КНДР в мире сужает всем пространство для маневров.

"Сам факт переговоров – это уже сделка с дьяволом. Соответственно, если саммит состоится, Трамп должен или вернуться с капитуляцией, или вернуться с чем-то, что можно продемонстрировать американскому общественному мнению как великую победу", — добавил Асмолов.

Два стула Сеула

Ранее представитель администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина заявил, что Сеул будет тесно сотрудничать с Болтоном в вопросе разрешения ядерной и ракетной проблемы Корейского полуострова. Асмолов в этой связи отметил, что у президента Южной Кореи нет другого выбора.

"А куда они денутся? Мун не столько левый, сколько популист. Кроме того, он в любом случае между двух стульев. Он обязан отрабатывать левую повестку, которая включает в себя межкорейское сближение", — сказал эксперт

При этом он отметил, что США не допустят неконтролируемого сближения Пхеньяна и Сеула.

"Если сближение Севера и Юга начнет иметь неконтролируемый для Вашингтона характер, то у Вашингтона хватит рычагов давления, причем не политических, а экономических", — добавил Асмолов.