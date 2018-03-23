РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

КНДР обратит внимание на назначение Болтона, считает эксперт

12:2923.03.2018
01562
© AP Photo / Rainier EhrhardtДжон Болтон. архивное фотоДжон Болтон. архивное фото
© AP Photo / Rainier Ehrhardt

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. КНДР обратит внимание на назначение Джона Болтона советником президента США по национальной безопасности, так как он слишком заметная личность, при этом такой шаг Трампа также может говорить о том, что у американского лидера заканчиваются кандидатуры на ключевые посты, считает ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Советник по национальной безопасности президента США Герберт Рэймонд Макмастер. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп во второй раз за две недели произвел замену в своей внешнеполитической команде, объявив, что экс-постпред США при ООН Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности. Белый дом объяснил уход Макмастера, как и ранее увольнение Тиллерсона — необходимостью обновить внешнеполитический блок администрации в преддверии исторического саммита Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который должен состояться до конца мая.

Болтон ранее занимал должность постпреда США при ООН и известен своими "ястребиными" взглядами в отношении РФ, КНДР и Ирана. В отношении последних двух он выступал за применение военной силы. От посольства Северной Кореи в Москве он даже заслужил характеристику "потерявшего разум, как зверь".

Заметная личность

Асмолов считает, что Пхеньян обратит внимание на назначение Болтона советником по национальной безопасности президента США, учитывая жесткую риторику последнего в адрес КНДР.

Джина Хаспел
© AP Photo / CIA
Кровавая Джина, Могильщик и другие: пыточная команда Трампа

"Я думаю, что (Пхеньян) обратит внимание. Болтон слишком заметная личность", — сказал эксперт.

При этом эксперт полагает, что Пхеньян пока промолчит. "То есть Сеул, Вашингтон, Москва делают всякие заявление о перспективах. Пхеньян пока держит паузу", — сказал собеседник агентства.

Асмолов считает, что Пхеньян сначала посмотрит, как пройдут учения США и Южной Кореи, будет или не будет проведен саммит Трампа и Ким Чен Ына, будут или нет новые санкционные меры против Северной Кореи.

"Потому что американская позиция сводится к тому, что саммит, конечно, хорошо, но пусть они (в Пхеньяне) сначала продемонстрируют нам свою искренность. Иными словами: пусть они сначала разоружатся, сделают это, а еще вон то, а потом мы решим, не обманывают ли они нас. И, если решим, что не обманывают, то мы все-таки с ними, наверное, о чем-нибудь поговорим. Посмотрим, как будет выглядеть ситуация", — сказал эксперт.

Администрация президента США
© Инфографика
Администрация президента США

По словам собеседника агентства, ранее назначенный на пост госсекретаря США Майк Помпео тоже "ястреб" и довольно жесткий, но он при этом "ястреб умный".

"Помпео первый сказал, что США нужна своя агентурная разведка в КНДР, США не должны зависеть от южнокорейской информации. И Помпео первый сказал, что Вашингтон должен строить стратегию, исходя из того, что у северян уже есть ракета. Как будет складываться тандем из Помпео и Болтона – реально интересно", — отметил Асмолов.

Конец скамейки запасных?

По мнению ведущего научного сотрудника центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, назначение Болтона может также говорить о том, что идет сдвиг в сторону "ястребов" в американской администрации, или же у Трампа заканчиваются кандидаты на ключевые посты.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
"Идеальный шторм". Американист о новых назначениях в Госдепе и ЦРУ

"Болтон очень специфически себя проявлял в правление Буша (младшего). Это (назначение на пост советника по нацбезопасности — ред.) признак или сильного сдвижения в сторону "ястребов", или того, что на самом деле у Трампа заканчивается нормальная скамейка запасных", — сказал Асмолов.

По его словам, демонизация КНДР в мире сужает всем пространство для маневров.

"Сам факт переговоров – это уже сделка с дьяволом. Соответственно, если саммит состоится, Трамп должен или вернуться с капитуляцией, или вернуться с чем-то, что можно продемонстрировать американскому общественному мнению как великую победу", — добавил Асмолов.

Два стула Сеула

Ранее представитель администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина заявил, что Сеул будет тесно сотрудничать с Болтоном в вопросе разрешения ядерной и ракетной проблемы Корейского полуострова. Асмолов в этой связи отметил, что у президента Южной Кореи нет другого выбора.

Жители Пхеньяна. Архивное фото
© AFP 2018 / Kim Won-Jin
США выделят средства на продвижение прав человека в КНДР

"А куда они денутся? Мун не столько левый, сколько популист. Кроме того, он в любом случае между двух стульев. Он обязан отрабатывать левую повестку, которая включает в себя межкорейское сближение", — сказал эксперт

При этом он отметил, что США не допустят неконтролируемого сближения Пхеньяна и Сеула.

"Если сближение Севера и Юга начнет иметь неконтролируемый для Вашингтона характер, то у Вашингтона хватит рычагов давления, причем не политических, а экономических", — добавил Асмолов.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена