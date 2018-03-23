Песков подтвердил, что Путина пригласили посетить Судан

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент Судана Омар аль-Башир действительно пригласил президента РФ Владимира Путина посетить страну, сроки визита будут согласовываться по дипломатическим каналам, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее государственное информационное агентство Судана SUNA сообщило, что президент страны Омар аль-Башир направил приглашение российскому коллеге Владимиру Путину посетить Хартум, российский лидер принял приглашение. По данным агентства, в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора президент Судана Омар аль-Башир обсудил с Путиным развитие двусторонних отношений. Аль-Башир поздравил Путина с переизбранием на четвертый срок.

"Действительно было озвучено приглашение и действительно президент сказал, что возможность такого визита и его сроки будут согласовываться по дипломатическим каналам", — сказал Песков.