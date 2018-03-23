США потратят около $200 миллионов на военную помощь Украине

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Двести миллионов долларов из бюджета США направят на подготовку украинских военных, предоставление военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, сообщило посольство Украины в США в Facebook.

Накануне палата представителей конгресса США приняла бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год.

Как поясняет украинское посольство, в представленном в Конгрессе США консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год увеличены расходы на поддержку Украины. В частности, в бюджете общий объем помощи Украине предусмотрен в объеме 620,7 миллионов долларов.

"Согласно законопроекту Пентагона, выделяется 200 миллионов долларов для оказания военно-технической помощи Украине, что на 50 миллионов долларов больше ассигнований 2017 года. Данные средства будут направляться на финансирование конкретных проектов американской поддержки вооруженным силам Украины, в частности, таких, как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и сил безопасности нашего государства", — сообщает посольство Украины.

Также сообщается, что смета помощи Украине по линии государственного департамента США и причастных агентств предусмотрена в размере 420,7 миллиона долларов, что на 10 миллионов долларов превышает соответствующие расходы прошлого года. Увеличенное финансирование направлено на усиление политики поддержки Украины по программе "Международное военное финансирование”, сообщает посольство.

Перед вступлением в силу консолидированный закон о бюджетные ассигнования на 2018 год должен быть одобрен сенатом и палатой представителей, подписан президентом США.

"Высоко ценим растущую поддержку Украины нашим стратегическим партнером – Соединенными Штатами Америки", — сообщает посольство Украины.

Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.