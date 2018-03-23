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Троим участникам "тренинга" Алекса Лесли и Насти Рыбки предъявили обвинения

Сюжет:
Задержание в Таиланде "секс-инструкторов" из России (29)
10:5623.03.2018
(обновлено: 11:07 23.03.2018)
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© AP Photo / Sakchai LalitАнастасия Вашукевич и Александр Кириллов в иммиграционном центре в БангкокеАнастасия Вашукевич и Александр Кириллов в иммиграционном центре в Бангкоке
© AP Photo / Sakchai Lalit

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 23 мар – РИА Новости. Троим из десяти участников и предполагаемых организаторов нелегального "секс-тренинга" Алекса Лесли (Александра Кириллова) и Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), которые были арестованы в феврале в одной из гостиниц курортного города Паттайя в Таиланде, в пятницу предъявлены обвинения в осуществлении нелегальной коммерческой и трудовой деятельности на территории Таиланда, сообщает корреспондент РИА Новости.

Фото Ольги Логачевой с Настей Рыбкой из личного архива
© Sputnik
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В отношении остальных семи арестованных граждан России и Белоруссии, в том числе в отношении Кириллова и Вашукевич, еще не готово обвинительное заключение, сообщили РИА Новости в секретариате суда Паттайи.

"Семи обвиняемым, которые были временно освобождены под залог, назначена дата слушания, на котором им будут предъявлены обвинения. Это 17 апреля", — сообщил агентству ответственный сотрудник секретариата на условиях анонимности.

Все семеро освобожденных под денежный залог были позже арестованы иммиграционной полицией в связи с тем, что их визы и безвизовые разрешения на пребывание в Таиланде были отозваны из-за "аморального" характера их правонарушения, "продемонстрировавшего неуважение к культуре и религии Таиланда", как писала в день ареста участников "секс-тренинга" газета "Кхао Сот" со ссылкой на источник в иммиграционной полиции. В настоящее время шестеро из них содержатся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке, а один – в камере временного содержания при управлении иммиграционной полиции района Бангламунг, в состав которого входит значительная часть города Паттайя.

Адвокат Саттхапхон Сийоха, практикующий в Паттайе и взявшийся защищать трех человек, которым в пятницу предъявили обвинения, сообщил РИА Новости, что не представляет интересы остальных участников группы Лесли, так как они "числятся" за другим адвокатом, оформлявшим для них залог.

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов в иммиграционном центре в Паттайе
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
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"Что касается моих подзащитных, у них есть два пути – либо признать свою вину, в случае чего их ждет, скорее всего, условный срок заключения, небольшой штраф и скорая депортация, либо не признать своей вины и защищаться в суде. Они сами считают себя невиновными, так как они не были, строго говоря, со-организаторами "тренинга" Лесли", — сообщил адвокат.

"У них неплохая позиция для борьбы в суде, однако, они понимают и то, что процесс в этом случае может продлиться месяцы, и даже год или более", — добавил он.

Юрист пояснил, что такая постановка вопроса касается всех десятерых арестованных, в том числе и семи, находящихся сейчас под юрисдикцией иммиграционной полиции.

Полицейский сопровождает Анастасию Вашукевич из центра заключения в Паттайе, Таиланд. Архивное фото
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
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"Они могут признать себя виновными на любом этапе процесса, при условии, что готово обвинительное заключение прокуратуры по их делу. Тогда им в суде зададут вопрос, признают ли они себя виновными в том, в чем обвиняет их прокуратура. До того, как обвинительное заключение попадет в суд, у них такой возможности нет", — сказал адвокат.

Пока суд продлевает меру пресечения всем обвиняемым раз в 12 дней, добавил юрист. Заседание суда или телеконференция, на которой это происходит – самый удачный момент для того, чтобы обвиняемый признал себя виновным, если он принял такое решение, добавил он.

"В зависимости от решения моих подзащитных, признавать или не признавать виновность, для них, в случае признания, судебный процесс может закончиться приговором уже сегодня. Они сообщат мне свое решение в ближайший час", — сказал адвокат.

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