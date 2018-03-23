Троим участникам "тренинга" Алекса Лесли и Насти Рыбки предъявили обвинения

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 23 мар – РИА Новости. Троим из десяти участников и предполагаемых организаторов нелегального "секс-тренинга" Алекса Лесли (Александра Кириллова) и Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), которые были арестованы в феврале в одной из гостиниц курортного города Паттайя в Таиланде, в пятницу предъявлены обвинения в осуществлении нелегальной коммерческой и трудовой деятельности на территории Таиланда, сообщает корреспондент РИА Новости.
В отношении остальных семи арестованных граждан России и Белоруссии, в том числе в отношении Кириллова и Вашукевич, еще не готово обвинительное заключение, сообщили РИА Новости в секретариате суда Паттайи.
"Семи обвиняемым, которые были временно освобождены под залог, назначена дата слушания, на котором им будут предъявлены обвинения. Это 17 апреля", — сообщил агентству ответственный сотрудник секретариата на условиях анонимности.
Все семеро освобожденных под денежный залог были позже арестованы иммиграционной полицией в связи с тем, что их визы и безвизовые разрешения на пребывание в Таиланде были отозваны из-за "аморального" характера их правонарушения, "продемонстрировавшего неуважение к культуре и религии Таиланда", как писала в день ареста участников "секс-тренинга" газета "Кхао Сот" со ссылкой на источник в иммиграционной полиции. В настоящее время шестеро из них содержатся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке, а один – в камере временного содержания при управлении иммиграционной полиции района Бангламунг, в состав которого входит значительная часть города Паттайя.
Адвокат Саттхапхон Сийоха, практикующий в Паттайе и взявшийся защищать трех человек, которым в пятницу предъявили обвинения, сообщил РИА Новости, что не представляет интересы остальных участников группы Лесли, так как они "числятся" за другим адвокатом, оформлявшим для них залог.
"У них неплохая позиция для борьбы в суде, однако, они понимают и то, что процесс в этом случае может продлиться месяцы, и даже год или более", — добавил он.
Юрист пояснил, что такая постановка вопроса касается всех десятерых арестованных, в том числе и семи, находящихся сейчас под юрисдикцией иммиграционной полиции.
Пока суд продлевает меру пресечения всем обвиняемым раз в 12 дней, добавил юрист. Заседание суда или телеконференция, на которой это происходит – самый удачный момент для того, чтобы обвиняемый признал себя виновным, если он принял такое решение, добавил он.
"В зависимости от решения моих подзащитных, признавать или не признавать виновность, для них, в случае признания, судебный процесс может закончиться приговором уже сегодня. Они сообщат мне свое решение в ближайший час", — сказал адвокат.