Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну

ХАНОЙ, 23 мар — РИА Новости. Во Вьетнаме ожидают с визитом российского лидера Владимира Путина, заявил в пятницу президент страны Чан Дай Куанг.

"Я еще раз хотел бы просить вас передать приглашение в адрес президента Путина, и я очень надеюсь, что смогу встретить его здесь в ближайшее время во время его визита во Вьетнам", — сказал он в пятницу в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он также выразил сожаление, что ему не удалось встретиться с российским лидером в Дананге в прошлом году.

Президент Вьетнама поздравил российскую сторону с проведением президентских выборов. "Сердечные поздравления президенту Путину в связи с его переизбранием в четвертый раз на должность президента России. Я очень рад, что буду вместе с ним дальше продолжать работать, развивать, углублять и поднимать отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией на новый уровень", — подчеркнул Чан Дай Куанг.

Вьетнамский лидер отметил важность активизации отношений двух стран в сфере инвестиций, экономики, торговли и реализации всех достигнутых договоренностей.

"У нас очень большие перспективы для развития и сотрудничества в сфере торговли и экономики, инвестиций. Многие наши вьетнамские компании, предприятия заинтересованы в инвестициях в российскую экономику, а также очень много предложений об инвестициях в нашу экономику от российских компаний", — отметил он.

Лидер Вьетнама подчеркнул необходимость снять "барьеры с тем, чтобы далее развивать и укреплять сотрудничество в сфере инвестиций".