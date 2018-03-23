Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну

ХАНОЙ, 23 мар — РИА Новости. Во Вьетнаме ожидают с визитом российского лидера Владимира Путина, заявил в пятницу президент страны Чан Дай Куанг.
"Я еще раз хотел бы просить вас передать приглашение в адрес президента Путина, и я очень надеюсь, что смогу встретить его здесь в ближайшее время во время его визита во Вьетнам", — сказал он в пятницу в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Он также выразил сожаление, что ему не удалось встретиться с российским лидером в Дананге в прошлом году.
Вьетнамский лидер отметил важность активизации отношений двух стран в сфере инвестиций, экономики, торговли и реализации всех достигнутых договоренностей.
"У нас очень большие перспективы для развития и сотрудничества в сфере торговли и экономики, инвестиций. Многие наши вьетнамские компании, предприятия заинтересованы в инвестициях в российскую экономику, а также очень много предложений об инвестициях в нашу экономику от российских компаний", — отметил он.
Лидер Вьетнама подчеркнул необходимость снять "барьеры с тем, чтобы далее развивать и укреплять сотрудничество в сфере инвестиций".