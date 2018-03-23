Скрипаль не представлял для России никакой ценности, заявил Песков

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Переданный Великобритании экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не представлял для России никакой ценности, теории заговора о якобы имевшихся у Москвы мотивах его отравить являются искусственными, заявил в интервью RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это искусственно сконструированные теории", — заявил Песков ведущей канала RT, сказавшей о существовании различных "теорий заговора", которые обосновывают якобы отравление Скрипаля именно Россией.
"Он был передан Великобритании в результате обмена (агентами разведки). Так почему же Россия должна выдавать человека, который хоть сколько-нибудь важен или имеет ценность? Это немыслимо. Если его выдали – значит, Россия больше не имеет с ним дел. Он имеет нулевую ценность или важность", — сказал пресс-секретарь президента.
Путин в минувшее воскресенье сказал, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля – "чушь", так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне выборов президента страны и чемпионата мира по футболу. Президент подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.