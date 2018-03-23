Скрипаль не представлял для России никакой ценности, заявил Песков

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Переданный Великобритании экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не представлял для России никакой ценности, теории заговора о якобы имевшихся у Москвы мотивах его отравить являются искусственными, заявил в интервью RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

"Это искусственно сконструированные теории", — заявил Песков ведущей канала RT, сказавшей о существовании различных "теорий заговора", которые обосновывают якобы отравление Скрипаля именно Россией.

"Он был передан Великобритании в результате обмена (агентами разведки). Так почему же Россия должна выдавать человека, который хоть сколько-нибудь важен или имеет ценность? Это немыслимо. Если его выдали – значит, Россия больше не имеет с ним дел. Он имеет нулевую ценность или важность", — сказал пресс-секретарь президента.

Он напомнил слова Путина, что было бы безумием проводить такую операцию перед выборами и ЧМ-2018. Песков подчеркнул, что первые обвинения в адрес РФ появились уже через несколько часов после инцидента, хотя экспертам Организации по запрещению химического оружия понадобится не менее трех недель на анализ вещества. "Мы говорим не о попытке убийства российского шпиона в Великобритании, а о попытке убийства британского шпиона в Великобритании… Он не российский шпион", — заявил Песков.

Путин в минувшее воскресенье сказал, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля – "чушь", так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне выборов президента страны и чемпионата мира по футболу. Президент подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.