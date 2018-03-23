В Вашингтоне не все выступают за сотрудничество с Москвой, заявил Песков

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Москва надеется на лучшее в отношениях РФ и США, но, к сожалению, не все в Вашингтоне выступают за сотрудничество стран в решении ряда затяжных конфликтов в мире, заявил в интервью RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся на лучшее", — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать разрядки в отношениях стран.

По его словам, "крайне необходимо поддерживать диалог между Вашингтоном и Москвой".

"Когда происходят серьезные конфликты, как в Сирии или на Корейском полуострове и в ряде других регионов мира, российско-американское сотрудничество необходимо. К сожалению, мы видим, что не все органы власти в США придерживаются такого мнения", — заявил Песков.

При этом он напомнил, что президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и поздравил его с переизбранием на четвертый срок, несмотря на сопротивление со стороны конгресса США.

"Не знаю, до какой степени баланс сил в США может повлиять на будущее наших отношений. Но мы серьезно рассматриваем заявления президента США и надеемся, что рано или поздно у Путина и Трампа будет шанс сесть за стол переговоров и обсудить имеющиеся проблемы", — отметил пресс-секретарь.