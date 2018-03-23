Китай объявил о боевых учениях в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая в ближайшее время проведут боевые учения в акватории Южно-Китайского моря, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Это плановые ежегодные учения, целью которых является контроль и повышение уровня военных учений и всеобщей боевой способности одерживать победу. Учения не направлены против третьих стран или целей", — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что учения проводятся в рамках "решительной реализации приказа председателя КНР Си Цзиньпина о мобилизации и последовательного укрепления военно-морских сил страны".

Когда и в какой именно части Южно-Китайского моря пройдут учения, не уточняется.