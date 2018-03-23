Россия и Вьетнам выступили за мирные методы урегулирования любых споров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с Министром иностранных дел Вьетнамаа Фам Бинь Минем, Ханой, Вьетнам. 23 марта 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с Министром иностранных дел Вьетнамаа Фам Бинь Минем, Ханой, Вьетнам. 23 марта 2018

ХАНОЙ, 23 мар — РИА Новости. Россия и Вьетнам выступают за исключительно мирные методы урегулирования любых споров, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Фам Бинь Минем.

"Вьетнам и РФ одинаково смотрят на проблемы мироустройства, выступают за уважение международного права, центральной роли ООН, коллективный подход к решению любых проблем и исключительно мирные методы урегулирования любых споров", — заявил российский министр.

Он отметил, что эти подходы проповедуются и в отношении ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Мы заинтересованы и едины в том, чтобы здесь создать такую архитектуру сотрудничества, которая могла бы обеспечить устойчивое развитие и интересы безопасности всех без исключения стран региона", — заявил Лавров, добавив, что этим критериям отвечает военное и военно-техническое сотрудничество между Россией и Вьетнамом.

В начале пресс-конференции Лавров и его вьетнамский коллега подписали план сотрудничества между МИД России и МИД Вьетнама.