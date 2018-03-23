Молдавский посол вернулся в Москву

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Молдавский посол Андрей Негуца вернулся в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве страны.

"С сегодняшнего дня он приступил к исполнению обязанностей посла", — отметили в диппредставительстве.

В декабре молдавский МИД отозвал дипломата в Кишинев для консультаций. В ведомстве объяснили это решение "преследованием и запугиванием" в России молдавских политиков. Каких конкретно эпизодов касались претензии в МИД не уточнили.

Президент Молдавии Игорь Додон выразил возмущение решением МИД, назвав его ""очередной провокацией проевропейского правительства, направленной на подрыв стратегического партнерства между странами".

Российский МИД не раз обвинял молдавские власти в недружественных действиях по отношению к Москве. Так, в конце ноября Негуцу выразили протест из-за частых отказов россиянам на въезд в эту страну. В министерстве указали, что действия молдавских властей "заставляют сомневаться в искренности" заявлений Кишинева о готовности выстраивать сотрудничество с Россией "на партнерской основе".