Россия и Вьетнам будут отстаивать принципы справедливости, заявил Лавров

ХАНОЙ, 23 мар — РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжат отстаивать принципы правды и справедливости на международных площадках, в первую очередь в ООН, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Вьетнама Фам Бинь Минем в пятницу.

По его словам, российско-вьетнамская дружба исчисляется многими десятилетиями. "Мы очень признательны нашим друзьям за то, как бережно вы храните память об оказанной вам помощи в ходе освободительной войны и восстановления войны", — отметил Лавров. "И сегодня мы продолжаем отстраивать принципы справедливости и правды в международных делах, координируя наши действия в международных организациях, прежде всего в ООН", — добавил глава МИД РФ.

В свою очередь, вьетнамский министр выразил уверенность, что визит Лаврова во Вьетнам укрепит двусторонние отношения. "Высоко ценим симпатии вашего руководства в адрес нашей страны", — сказал он. "Убежден, что под руководством президента (РФ Владимира) Путина отношения между двумя нашими странами будут неуклонно развиваться", — заключил министр

Сергей Лавров прибыл в Ханой накануне из Токио. Российский министр уже провел переговоры с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Ожидается, что глава российского дипведомства также будет принят в пятницу президентом республики Чан Дай Куангом.