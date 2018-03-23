Россия и Вьетнам будут отстаивать принципы справедливости, заявил Лавров

ХАНОЙ, 23 мар — РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжат отстаивать принципы правды и справедливости на международных площадках, в первую очередь в ООН, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Вьетнама Фам Бинь Минем в пятницу.
В свою очередь, вьетнамский министр выразил уверенность, что визит Лаврова во Вьетнам укрепит двусторонние отношения. "Высоко ценим симпатии вашего руководства в адрес нашей страны", — сказал он. "Убежден, что под руководством президента (РФ Владимира) Путина отношения между двумя нашими странами будут неуклонно развиваться", — заключил министр
Сергей Лавров прибыл в Ханой накануне из Токио. Российский министр уже провел переговоры с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Ожидается, что глава российского дипведомства также будет принят в пятницу президентом республики Чан Дай Куангом.