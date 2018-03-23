Лавров отметил хорошие перспективы для сотрудничества в сфере мирного атома

ХАНОЙ, 23 мар — РИА Новости. У России и Вьетнама хорошие перспективы для сотрудничества в сфере мирного атома, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас хорошие торгово-экономические показатели, в инвестиционной сфере, в топливно-энергетической. Есть хорошие перспективы в области мирного атома… Рассчитываю, что по всем этим направлениям мы достигнем дополнительных договорённостей для движения вперёд", — сказал Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом.

Лавров также передал генсеку ЦК КПВ "самые тёплые приветы и наилучшие пожелания" от президента и премьера России.

Со своей стороны Нгуен Фу Чонг сообщил, что рад победе Владимира Путина на выборах президента России и передал ему тёплые поздравления.