Песков посетовал на безответственность британских политиков

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Великобритания превратилась из империи с огромными традициями дипломатии в страну, где политики делают безответственные заявления, заявил в интервью телеканалу RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, культура политического спора становится все более низкой.

"Мы видим страну Байрона и Шекспира, страну Конана Дойла, страну, которая когда-то была великолепной империей с громадными политическими традициями дипломатии. Она превратилась в страну, где политики делают, позвольте мне скромно заметить, безответственные заявления. Это проблема", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистки, упомянувшей о недавнем грубом высказывании министра обороны Великобритании.

По мнению Пескова, это отражение очень враждебной политики, "предсказуемой враждебной политики". Как указал пресс-секретарь президента, это та реальность, с которой России приходится сталкиваться.

"Мы должны минимизировать последствия этой прискорбной реальности для нашей страны, и мы должны обеспечить использование всех возможных дипломатических и политических методов", — добавил он.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов. При этом он грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер. По его словам, то, что якобы сделала Россия в ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля, — "жестокий и возмутительный акт". Уильямсон заявил, что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться".