Европейский совет осудил инцидент в Солсбери

БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Европейский совет в своем заключении по итогам обсуждения лидерами ЕС осудил инцидент в Солсбери как угрожающий общей безопасности, выразил поддержку Британии и проводимому расследованию, отметив, что считает вероятным причастность к произошедшему РФ.

"Европейский совет самым решительным образом осуждает недавнее нападение в Солсбери, выражает свои глубочайшие соболезнования всем, чьи жизни были поставлены под угрозу, и поддерживает проводимое расследование. Он согласен с оценкой правительства Британии, что весьма вероятно, что РФ несет ответственность и что нет никакого иного правдоподобного объяснения. Мы безоговорочно солидарны с Британией перед лицом этого серьезного вызова нашей общей безопасности", — говорится в заключении саммита.

Эти формулировки практически не отличаются от тех, что ранее были согласованы в заявлении совета по иностранным делам главами МИД ЕС.

Ранее на этой неделе верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини заявила, что на данном этапе ЕС "решил пристально следить за этим вопросом и его последствиями".