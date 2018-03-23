Европейский совет осудил инцидент в Солсбери

БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Европейский совет в своем заключении по итогам обсуждения лидерами ЕС осудил инцидент в Солсбери как угрожающий общей безопасности, выразил поддержку Британии и проводимому расследованию, отметив, что считает вероятным причастность к произошедшему РФ.
Эти формулировки практически не отличаются от тех, что ранее были согласованы в заявлении совета по иностранным делам главами МИД ЕС.
Ранее на этой неделе верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини заявила, что на данном этапе ЕС "решил пристально следить за этим вопросом и его последствиями".