В ЕС будут проводить общую политику в отношении России по "делу Скрипаля"

СТРАНЫ ЕС БУДУТ КООРДИНИРОВАТЬСЯ ПО ВОПРОСУ ВЫРАБОТКИ МЕР ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА В СОЛСБЕРИ, ИХ ОПРЕДЕЛЯТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТВЕТОВ РФ — ЗАКЛЮЧЕНИЕ САММИТА

РИА НОВОСТИ